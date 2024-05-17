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Остін: Разом ми вже виділили понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення

21.05.2024 / 14:21
Міністр оборони США Ллойд Остін 20 травня відкрив 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), наголосивши на необхідності сталого забезпечення Києва зброєю.

Як пише "Європейська правда", про це йшлось у промові Остіна на відкритті "Рамштайну".

Шеф Пентагону наголосив, що зустріч союзників України відбувається "в момент виклику", коли російські сили розпочали черговий наступ, намагаючись досягти просувань "і спробувати створити буферну зону вздовж українського кордону".

"Але захисники України демонструють надзвичайну мужність і майстерність. І вони ефективно використовують засоби, надані Контактною групою", – додав він.

За словами Остіна, США продовжують постачання Збройним силам України всієї необхідної допомоги і "вже задовольнили багато першочергових потреб" Києва – зокрема боєприпаси для систем ППО NASAMS і Patriot, систем HIMARS, зенітних ракет Stinger і протитанкових систем Javelin і AT-4.

"Разом ми вже виділили понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення путіна в лютому 2022 року", – оголосив він.

Голова Пентагону сказав, що пріоритетом під час засідання "Рамштайну" стане протиповітряна оборона, а також обговорення роботи восьми коаліцій сил і засобів, створених у межах Контактної групи, аби "розбудовувати довгострокову безпеку України".

"З нетерпінням чекаю сьогодні на новини від морської коаліції і об'єднаної коаліції з протиповітряної і протиракетної оборони", – анонсував Остін.

Нагадаємо, засідання об’єднає міністрів оборони та начальників оборонних відомств з майже 50 країн з усього світу, щоб продовження тісну координацію для забезпечення України засобами, необхідними для захисту її суверенної території.

Остін
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