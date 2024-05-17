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Остін: Наступні тижні та місяці будуть вирішальними для України

21.05.2024 / 12:16
Наступні тижні та місяці будуть вирішальними, оскільки виживання України є ключовим для глобальної безпеки. Тож ми й надалі діятимемо рішуче.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 22-го засідання контактної групи з питань оборони України у понеділок, 20 травня.

Остін зазначив, що росія посилює бомбардування України, щоб уразити більшу кількість цивільних цілей. За його словами, на сьогодні протиповітряна оборона є одним із головних на порядку денному, тому закликав всіх союзників і партнерів підтримати Україну засобами ППО.

"Пані та панове, наступні тижні та місяці будуть вирішальними. Тож ми й надалі діятимемо рішуче. Виживання та успіх України є ключовими для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та безпеки Америки. Якщо путін переможе, тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися та завоювати своїх суверенних сусідів. Це залишить Європу в тіні путіна і зробить світ більш насильницьким і хаотичним", - підкреслив Остін.

Глава Міноборони США заявив, що "як ніколи" налаштований забезпечити Україну всім необхідним для успіху.

Остін
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