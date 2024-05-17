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МО Британії: Альянс між росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн

20.05.2024 / 15:23
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що альянс між росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн, а також закликав європейські країни збільшити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обговорюючи в недільному інтерв'ю телеканалу Sky News вплив союзу росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шаппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".

"Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються", – зазначив він.

Ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки господаря кремля володимира путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.

Обговорюючи загарбницьку війну рф проти України, міністр оборони Великої Британії сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.

"Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. Ми повинні вистояти в цій битві", – резюмував Шеппс.

Шеппс
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