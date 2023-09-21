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Шеппс: Велика Британія стоятиме пліч-о-пліч з українським народом

25.09.2023 / 10:12
Велика Британія залишатиметься союзником України і стоятиме пліч-о-пліч з українським народом.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, передає Укрінформ.

"Британія стояла пліч-о-пліч з Україною, і ми продовжуватимемо це робити", - сказав урядовець.

За словами Шеппса, всі знають історію Європи і що відбувається, якщо дозволити тирану захопити сусідню країну.

"Ми усвідомлюємо, що режим путіна не може стати демократичним сусідом без певних наслідків, і тому ми підтримували й будемо підтримувати Україну", - наголосив британський міністр.

Шеппс
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