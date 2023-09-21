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У Вірменії звинуватили російські ЗМІ в гібридній війні проти країни

25.09.2023 / 11:14
Глава уряду апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ в гібридній війні проти його країни. Найгірші пропагандисти в росії, на його думку, є саме вірмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави апарату прем'єр-міністра Вірменії.

"Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/кремля", – написав Арутюнян.

Глава апарату прем'єр-міністра навів фейк, коли російські пропагандисти заявили про те, що 20 вересня протестувальникам в Єревані вдалось увірватись в будівлю уряду, де їх "зустріли американські десантники".

Як відзначив Арутюнян, в той день ніхто з протестувальників не штурмував уряд й у ж тим паче "жодного американського десантника там не було".

"Як так сталося, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: маргарита симонян, тигран кеосаян, арам габріелянов, семен багдасаров, роман бабаян, сергєй кургінян, андранік мігранян тощо", - додав він.

Вірменія, Арутюнян
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