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Юсов: Мобілізація в росії торкнеться і жителів москви

22.09.2023 / 15:23
Мобілізація в росії триває на постійній основі, жителів Москви вона здебільшого оминала, однак у майбутньому це торкнеться і їх.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Переважно ця хвиля мобілізація публічної пройшла осторонь москви й московського регіону, хоча мова не йде про гастарбайтерів чи якісь неблагонадійні верстви населення", - зазначив він.

За словами Юсова, пересічного москвича ця мобілізація торкнулась мало. Проте ця ситуація може змінитись. Попри те, що російським режим буде берегти жителів москви, мобілізація неминуче торкнеться їх.

Представник ГУР додав, що нова ймовірна хвиля мобілізації торкнеться ще більшої кількості пересічних родин, проте через певні побоювання керівництво рф переносило рішення про її оголошення.

Прихована мобілізація у росії триває весь час, рекрутинг людей відбувається на постійній основі, навіть у тюрмах. Загалом 20 тисяч росіян на місяць приєднується до армії окупантів.

Юсов зауважив, що нова публічна хвиля мобілізації у рф може розпочатись і осінь є тим періодом, коли її могли б оголосити.

Юсов
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