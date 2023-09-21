Туск розкритикував рішення Польщі запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska, Туск сказав на передвиборчому заході в місті Каліш.

Лідера польської опозиції запитали про суперечки між Варшавою та Києвом, пов’язані із імпортом зерна.

"Немає ніякої логіки, окрім усе більш небезпечної і тривожної поведінки. Немає жодної логіки в діях президента Дуди, прем'єр-міністра Моравецького, президента (керівної партії "Право і справедливість" – ред.) Качинського, коли йдеться про Україну", – вважає Туск.

Він також розкритикував слова польського прем’єра про те, що Польща поки не буде постачати Україні власну зброю, тому що переозброюється сама.

"Я вже не кажу про моральний і геополітичний скандал, яким є політичний удар у спину Україні, коли вони (польська влада. – Ред.) вирішують ці битви на українському фронті, тільки тому, що це повинно окупитися для них у передвиборчій кампанії", – підкреслив лідер "Громадянської платформи".

Водночас Туск висловився й про заяву Зеленського в Генасамблеї ООН, який натякнув, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".

"Найгірше те, що сьогодні ця ескалація, якщо вона продовжиться, обидві сторони, Київ і Варшава, близькі до того, щоб змарнувати те, що було чудовою можливістю для всього регіону, для Польщі, для України", – сказав він.