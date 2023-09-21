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Король Чарльз III запевнив у непохитній рішучості Лондона і Парижа підтримувати Україну

22.09.2023 / 10:12
Король Чарльз III запевнив у непохитній рішучості Лондона і Парижа підтримувати Україну
У четвер, 21 вересня, король Великої Британії Чарльз III розпочав свою промову у Сенаті Франції із підтримки України, запевнивши у "непохитній рішучості" Лондона і Парижа підтримувати Україну.

У четвер, 21 вересня, король Великої Британії Чарльз III розпочав свою промову у Сенаті Франції із підтримки України, запевнивши у "непохитній рішучості" Лондона і Парижа підтримувати Україну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це був перший в історії виступ британського монарха у французькому Сенаті перед представниками обох палат французького парламенту. Його зустріли оваціями.

"Разом наш потенціал безмежний. Ось чому ми повинні плекати і підтримувати нашу "Сердечну Антанту" для майбутніх поколінь, щоб вона також стала "Антантою" для сталого розвитку", - сказав Чарльз III.

Французькі політики дістали свої телефони, щоб сфотографувати короля, який говорив французькою, під час промови.

"Сполучене Королівство завжди буде одним з найближчих союзників Франції та одним з її найкращих друзів, - сказав Чарльз. І додав: "моя віра в незамінні відносини між нашими країнами є такою ж твердою, як і раніше".

Візит широко висвітлюється засобами масової інформації у Франції, фотографії також з’явились на перших шпальтах майже всіх британських національних видань, сповіщаючи про нову еру потепління між двома країнами після Брекзиту.

Чарльз III
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