МО Британії: Закликаємо Німеччину надати Україні далекобійні ракети і дозволити використовувати їх для ударів по Криму

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі Sky News, передає Укрінформ.

Міністр зазначив, що Британія вважає Крим частиною України, яка окупована росіянами, і його країна дозволила Україні використовувати надану нею зброю для ударів по російських цілях в Криму. На його думку, партнери мають зробити те саме.

«Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу», - сказав Шеппс.

Міністр оборони Британії закликав й інші європейські країни збільшити допомогу Україні, наголосивши, що Захід - у безглуздій ситуації, коли іде війна за демократію, і водночас допомога Україні затримується.

Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, що Україна «опинилися в безглуздій ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну, і не хоче, щоб її програла Україна», Шеппс нагадав, що «відкладаючи те, що ми повинні робити... ми ризикуємо зробити саме те, чим стурбований президент Зеленський».

«Ми повинні зрозуміти, що ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми бачимо світовий порядок і за демократію. Ми повинні вистояти в цій битві», - сказав він.

Шеппс також розкритикував «деякі країни», які докладають недостатньо зусиль для спільної оборони Заходу. Зокрема він наголосив, що затримка з наданням додаткової допомоги Україні з боку США «залишила прогалину, внаслідок чого Путін... намагався дістатися до Харкова». Шеппс висловив упевненість, що Україна зможе відбити атаку, але попереду «кілька важких тижнів».