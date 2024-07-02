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Зниження доходів компаній рф минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями, - ЗМІ

03.07.2024 / 15:23
Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн рублів.

Про це свідчать дані аналітичного порталу федеральної податкової служби рф, пишуть росЗМі у вівторок, 2 липня.

Водночас у перший рік війни проти України показник уперше перевищив квадрильйон і становив 1267 трлн руб.

Зниження доходів компаній рф минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями: бізнесу потрібно перебудовувати логістичні та виробничі процеси.

Оскільки інфраструктура економічних відносин бізнесу з "дружніми" країнами для Росії не була достатньо розвиненою, це вимагало побудови нових торговельно-фінансових зв'язків торік.

Однак загалом ситуація з рентабельністю організацій у 2023 році склалася доволі позитивна - показники опинилися на рівні 2019 року. Деякі галузі перейшли з розряду стабільно нерентабельних у рентабельні, зокрема машинобудування. Це безпосередньо пов'язано з війною в Україні та держоборонзамовленням, але також і з імпортозаміщенням.

росія, санкції, доходи
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