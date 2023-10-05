Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році

Про це йдеться в економічному прогнозі організації для країн Європи та Центральної Азії станом на жовтень.

В червні Світовий банк передбачав, що цей показник становитиме 2%.

Також покращено прогноз на 2024 рік. Наразі очікується, що ВВП України зросте на 4,0%, що на 0,5% вище за попередню оцінку.

Для 2025 року прогноз збережено на рівні 6,5%.

Серед факторів, які сприятимуть зростанню ВВП до кінця 2024 року, такі:

більш стабільне електропостачання;

збільшення державних витрат;

велика зовнішня допомога;

вищий, ніж очікувалося раніше, урожай;

підвищення споживчої та ділової впевненості.

Водночас у Світовому банку зазначили, що економічні умови в Україні залишаються у вкрай важкому стані. Зокрема, через:

ескалацію ризиків безпеки;

додаткову шкоду інфраструктурі;

відновлення тиску на ціни на енергоносії;

обмеження пропускної спроможності для транспортування зерна на міжнародні ринки.

ВВП України: оцінки МВФ, НБУ й Мінекономіки

За підсумками 2022 року ВВП України в 2022 році впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.

Міжнародний валютний фонд під час затвердження Програми розширеного фінансування (EFF) у березні поточного року очікував, що діапазон зростання показника в 2023 році становитиме від -3% до +1%.

Однак пізніше в Фонді заявили, що фіксують надзвичайну стійкість української економіки на тлі викликів війни та енергетичної кризи, й підвищили прогноз зростання на рівень від 1% до 3%.

Національний банк України в інфляційному звіті за липень 2023 року зазначав, що зростання реального ВВП у поточному році становитиме 2,9%.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку вересня сказала, що її відомство прогнозує зростання ВВП на близько 4%. При цьому вона вказувала, що в середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% у 2025 році.