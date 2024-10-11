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ЦНС: росіяни планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур

21.10.2024 / 18:30
Українські діти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області на уроках праці змушені вчитися керувати дронами.

Окупаційний режим запровадив у міцевих школах обов’язковий курс керування БпЛА, повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, стало відомо, що учні 5-6 класів Благодатнівської школи після вивчення теоретичного курсу змагалися у своїх вміннях керувати квадрокомптерами.

У ЦНС зауважують, що модуль із технологій БпЛА на уроках праці спрямований на вивчення конструкції та складання дронів для військових цілей.

Крім того, на уроках так звані вчителі заохочують учнів після школи продовжити навчання на технічних спеціальностях, обіцяючи працевлаштування на оборонних заводах.

«кремль вважає управління безпілотними системами однією з основних навичок у підготовці до військової служби. росіяни планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур і на роботу в оборонну промисловість», – кажуть в ЦНС.

І додають, що використання цивільного населення у військових цілях є грубим порушенням міжнародного права.

діти, ЦНС, ТОТ
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