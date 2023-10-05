Галущенко: Ми повністю будемо готові для проходження опалювального сезону

"Стосовно підготовки до проходження наступного опалювального сезону... Щодо готовності взагалі самої енергосистеми, то хочу дати таке загальне розуміння, що ми повністю будемо готові як з погляду генерації електроенергії, так і з погляду передавання електроенергії та відповідних ресурсів для проходження опалювального сезону", - сказав Галущенко під час "години запитань до уряду" на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Відповідно, за його словами, це означає, що "генерація буде повністю забезпечувати споживання на необхідному рівні, так само як і ресурси, необхідні для генерації відповідної електроенергії, і є, і будуть забезпечені".