Ляшко: МОЗ планує змінити методологію встановлення інвалідності

Про це під час брифінгу в Житомирі розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, уряд планує у 2025 році провести глобальну реформу МСЕК (системи медично-експертної комісії). Вона включатиме й повний перегляд підходів до оцінки інвалідності.

"У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися", - заявив Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що було зроблено міжнародний класифікатор функціонування (Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) в країні національним класифікатором.

"Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності", - резюмував Ляшко.