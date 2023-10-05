Спецпризначенці про події у Криму: Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України

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18:30
Експерти розповіли, чи зможе рф атакувати інші країни
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15:23
шойгу розповів про формування 9 резервних полків для війни проти України
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14:21
Уряд Іспанії ухвалив рішення передати Україні шість пускових установок для ЗРК Hawk
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13:19
Юнкер: Україна не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі
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10:12
Європол долучився до розслідування тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні
- 18:30
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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17:27
АВМ: В Україні подорожчали майже всі молочні продукти
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16:25
Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році
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11:14
Нардеп: Морський коридор, який відкрила Україна, набирає обертів
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17:27
Financial Times: Після вступу до ЄС Україна зможе отримати близько €186 млрд
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Уряд Угорщини хоче отримати гарантії, що OTP Bank більше не потрапить до переліку спонсорів війни
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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