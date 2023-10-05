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Спецпризначенці про події у Криму: Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України

06.10.2023 / 09:10
У рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах.

Як повідомляється на сайті ГУР, спецпризначенці вступили в запеклий бій із російськими загарбниками, завдавши ворогу значних втрат.

Також зазначається, що на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі - противник намагався переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", - зазначив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Крім того, ГУР оприлюднило відео з кадрами спецоперації.

Крим, ГУР
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