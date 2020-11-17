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Сама вакцина не остановит коронавирус – ВОЗ

17.11.2020 / 14:54
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.

Об этом Гебрейесус сообщил в Twitter

Прямая речь: "Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными".

По его словам, первоначальные поставки вакцины от COVID-19 будут ограничены, поэтому приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.

Гебрейесус выразил надежду, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но при этом отметил, что "у вируса все еще есть куда двигаться".

Напомним, по состоянию на 16 ноября, в мире зафиксировано 54 миллиона случаев заражения коронавирусом. Успешно перенесли болезнь и вылечились 38 миллионов пациентов. При этом умерли 1 324 317 пациентов с COVID-19.

Источник

коронавирус, вакцина, ВОЗ
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