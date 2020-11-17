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В Италии коронавирус появился еще в сентябре 2019 года – исследование

17.11.2020 / 16:18
Коронавирус циркулирует в Италии с сентября 2019 года и мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.

Об этом свидетельствуют исследования Национального института рака (INT) Милана, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первый в Италии пациент с COVID-19 был выявлен 21 февраля этого года в небольшом городке недалеко от Милана в северном регионе Ломбардия.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что новый коронавирус и вызванное им респираторное заболевание COVID-19 были неизвестны до того, как в декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые сообщили о вспышке инфекции.

Но результаты итальянских исследователей, опубликованные научным журналом INT Tumori Journal, показывают, что 11,6% из 959 здоровых добровольцев, принимавших участие в испытании по поводу рака легких в период с сентября 2019 по март 2020 года, выработали антитела к коронавирусу задолго до февраля.

Еще один специфический тест на антитела к SARS-CoV-2 был проведен Университетом Сиены для того же исследования. Он показал, что четыре случая, датируемые первой неделей октября, также были положительными на антитела, нейтрализующие вирус, что означает, что они заразились в сентябре.

"Это главный вывод: люди без симптомов не только были позитивными после серологических тестов, но также имели антитела, способные убить вирус", - сказал Джованни Аполлоне, соавтор исследования.

"Это означает, что новый коронавирус может долго циркулировать среди населения с низким уровнем летальности не потому, что он исчезает, а лишь для того, чтобы снова всплыть", - добавил он.

Итальянские исследователи сообщали в марте, что они предупреждали о более высоком, чем обычно, количестве случаев тяжелой пневмонии и гриппа в Ломбардии в последнем квартале 2019 года, что является признаком того, что новый коронавирус мог распространиться раньше, чем считалось.

Напомним, 13 ноября в Италии впервые с начала эпидемии суточный прирост заражений коронавирусом превысил 40 000.

Незадолго до этого Италия пересекла отметку в 1 млн заражений с начала эпидемии.

С 5 ноября по 3 декабря Италия ввела комендантский час и еще ряд ограничений на всей территории страны. Строгость карантина отличается в зависимости от зоны риска, к которой отнесли регион.

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коронавирус, Италия
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