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МО Британії: російські втрати найвищі з часів розпалу битви за Бахмут у березні

19.06.2023 / 14:21
У британській розвідці повідомили, що останніми днями тривають запеклі бої, в ході яких і Україна, і росія зазнають значних втрат.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 18 червня, опублікованому у Twitter.

За даними відомства, найбільш інтенсивні зараз тривають у Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

На всіх цих напрямках Україна продовжує проводити наступальні операції і досягла невеликих успіхів, додали у відомстві.

В огляді також зазначається, що російські окупаційні війська часто проводять доволі ефективні оборонні операції.

"Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів розпалу битви за Бахмут у березні", – йдеться у повідомленні.

Бахмут
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