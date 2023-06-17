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Столтенберг розповів, що ухвалять на саміті НАТО у Вільнюсі

19.06.2023 / 13:18
Столтенберг розповів, що ухвалять на саміті НАТО у Вільнюсі
НАТО ухвалить на саміті у Вільнюсі пакет допомоги Україні - це "наблизить Україну до Альянсу".

Таку думку висловив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt, оприлюдненому у неділю, пише УНН.

Столтенберг оголосив, що на саміті у Вільнюсі в липні НАТО ухвалить пакет допомоги, який "має привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років". Політичні зв'язки також мають бути активізовані.

"Це наблизить Україну до НАТО", – сказав очільник Альянсу.

Нагадаємо, 16 червня Генсек НАТО Столтенберг оголосив, що в Альянсі працюють над багаторічним пакетом допомоги Україні із значним фінансуванням.

Столтенберг
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