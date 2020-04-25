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Сі Цзіньпін: КНР сподівається на розвиток партнерських стратегічних відносин із ЄС

07.05.2024 / 15:23
Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі заявив, що КНР сподівається на розвиток партнерських стратегічних відносин із ЄС.

Про це повідомляє Українська редакція Медіакорпорації Китаю.

"Китай завжди підходить до своїх відносин із Європейським Союзом зі стратегічної та довгострокової перспективи. Китай вважає Європу важливим напрямом своєї дипломатії і важливим партнером на шляху до його модернізації", - сказав Сі Цзіньпін.

Лідер КНР висловив сподівання, що відносини між Китаєм та Францією і Китаєм та ЄС посилюватимуть один одного і приведуть до спільного процвітання.

"У сучасному, сповненому турбулентності світі Китай і Європейський Союз як дві важливі глобальні сили повинні продовжувати сприймати один одного як партнерів, зберігати прихильність діалогу та співпраці, зміцнювати стратегічну взаємну довіру… і стратегічну координацію та працювати разом для стійкого зростання китайсько-європейських зв’язків… і спільного внеску в забезпечення миру та розвитку в усьому світі", - зазначив Сі Цзіньпін.

Китай, Сі Цзіньпін
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