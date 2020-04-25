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Єврокомісарка: Ми вражені роботою українських енергетиків, які проводять відновлювальні роботи об’єктів

07.05.2024 / 14:21
В Євросоюзі вражені роботою українських енергетиків, які проводять відновлювальні роботи об’єктів енергетичної інфраструктури на тлі постійний російських ударів.

Про це під час брифінгу у Києві заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сімсон назвала "дивом" роботу українських інженерів, які забезпечують українцям доступ до електроенергії.

"Я думаю, що Україна та українські інженери творять дива, тому сама ситуація, що ви все ще маєте доступ до електроенергії, незважаючи на те, що росіяни намагаються створити тривале відключення, є викликом, з яким ніхто не стикався до вас", – зазначила вона.

Єврокомісарка сказала, що у цій ситуації ключовою є підготовка до зими. І український міністр енергетики Герман Галущенко вже передав перелік тих засобів, які країни ЄС могли б передати Україні.

"Тому що деяке обладнання, зруйноване росіянами, не так просто замінити: воно виготовлене на замовлення, це дуже специфічне обладнання, тому ми можемо від імені наших партнерів звернутися до деяких постачальників, щоб вони надали пріоритет українським потребам", – вказала вона.

Сімсон
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