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У Єрусалимі близько 6 тис людей потрапили на Сходження Благодатного вогню до храму Гробу Господнього

07.05.2024 / 14:04
У Єрусалимі у Велику Суботу на Сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього були присутні близько 6 тис людей.

Про це повідомив речник поліції Ізраїлю майор Михайло Зінгерман.

"Єрусалимський округ поліції Ізраїлю вжив необхідних заходів для безпечного проведення церемонії. Сотні співробітників поліції Єрусалимського округу та бійців Магав за сприяння поліцейського підкріплення під командуванням командувача Єрусалимського округу генерала Дорона Турджемана з ранкових годин були зосереджені в районі Старого міста для забезпечення безпеки території та супроводу процесії та відвідувачів, регулювання руху людей, охороняючи при цьому безпеку обряду та відвідувачів Старого міста", - зазначив Михайло Зінгерман.

Також він зазначив, що для людей, які не мали перепусток, було обладнано кілька комплексів із тентами та стільцями, де за церемонією можна було спостерігати у прямому ефірі.

Щоб потрапити до храму Гробу Господнього на церемонію Сходження Благодатного вогню, паломники повинні мати дозволи, видані конфесіям та розподілені за рішенням їхніх глав.

До храму на Сходження Благодатного вогню цього року змогли потрапити паломники з України. Віруючі приїхали з Києва, Одеси, Харкова, щоб зустріти Христове Воскресіння на Святій Землі та помолитися за мир в Україні.

Ізраїль, Сходження Благодатного вогню, Зінгерман
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