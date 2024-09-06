Сімсон: Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:21
Фінська промисловість збирає пожертви на енергетичну допомогу Україні
-
12:16
Президент Туреччини: Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права
-
10:12
НАТО: Малоймовірно, що США як країна припинить підтримувати Україну
-
14:21
Кемпбелл: Китай безпосередньо підтримує зусилля росії з ведення війни проти України
-
11:14
Репортер: Україна може отримати дозвіл бити по рф далекобійною зброєю
- 14:21
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:14
Нардеп розповів, як можна стимулювати будівництво зелених електростанцій
-
18:30
Шмигаль: Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську
-
16:25
СМПУ: Імпорт молочних продуктів в Україну перевищив експорт
-
17:27
Сибіга: Наша оборонна промисловість може виробляти значно більше за додаткових інвестицій
-
15:23
У росії очикують прискорену девальвацію рубля, - ЗМІ
- 11:14
-
-
Популярное в рубрике
ТОП-5 бюджетных межкомнатных дверей не в ущерб качеству: обзор доступных дверей в ассортименте магазина «Альберо»10.09.2024 / 12:24
-
-
-
-
Популярное в рубрике
-