Войти | Зарегистрироваться
16:49

пятница,
13 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський назвав кількість країн, що приєдналися до саміту Кримської платформи

12.09.2024 / 13:19
До четвертого саміту Кримської платформи доєдналося понад 60 учасників.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час саміту, та наголосив, що росія повинна бачити й точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості, передає УНН.

«Сьогодні у саміті Кримської платформи беруть участь понад 60 учасників. Кримська платформа дійсно збільшує українську силу в усіх сеансах й зокрема в дипломатичній площині. росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості», - сказав Зеленський.

Також він анонсував двосторонні перемовини З Литвою та Латвією.

«Завтра (12 вересня, - ред) відбудуться наші з вами двосторонні перемовини у форматі Україна-Литва та Україна-Латвія. Я впевнений, що наші зустрічі, як завжди будуть тільки змістовними», - зазначив Зеленський.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 сентября
12 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.