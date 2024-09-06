Зеленський назвав кількість країн, що приєдналися до саміту Кримської платформи

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час саміту, та наголосив, що росія повинна бачити й точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості, передає УНН.

«Сьогодні у саміті Кримської платформи беруть участь понад 60 учасників. Кримська платформа дійсно збільшує українську силу в усіх сеансах й зокрема в дипломатичній площині. росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення саме справедливості», - сказав Зеленський.

Також він анонсував двосторонні перемовини З Литвою та Латвією.

«Завтра (12 вересня, - ред) відбудуться наші з вами двосторонні перемовини у форматі Україна-Литва та Україна-Латвія. Я впевнений, що наші зустрічі, як завжди будуть тільки змістовними», - зазначив Зеленський.