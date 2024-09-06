Зеленський: Треба тиснути на путіна, ізолювати його, примушувати його закінчити війну і шукати миру

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції Об’єднані заради справедливості, яка відбулась у Києві у середу, 11 вересня.

"Світ має безліч конвенцій, тисячі сторінок декларацій, для понад сотні країн світу працює Римський статут. Повинен працювати. Але нещодавно знайшлося виключення – у Монголії для володимира путіна. Це не просто чиясь окрема відповідальність, а всього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має працювати так, щоб Римський статут, зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, обмежили його і забезпечили його ізоляцію", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що саме так суспільства реагують на злочинців – ізолюють їх.

"Саме так треба реагувати і щодо путіна – тиснути на нього, ізолювати його, примушувати його закінчити війну і шукати миру", – зазначив глава держави.

Він нагадав, що через кілька місяців відбудеться саміт Групи двадцяти у Бразилії.

"Дуже серйозна подія. Ми чули, що вони планували запросити путіна, але щоб це здійснити, їм доведеться руйнувати право і знову ігнорувати Римський статут. Хіба за це не має бути відповідальності?", – задав риторичне питання Зеленський.