Омбудсмен: Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми

Про це заявили в Службі освітнього омбудсмена у відповідь на численні звернення щодо примусу дітей носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт “білий верх, чорний низ”.

«Батьки повідомляють про шкільні «рейди» зовнішнього вигляду учнів під час занять, які здійснюють педагогічні працівники, адміністрація шкіл. Дітей не допускають до або відсторонюють від занять через зовнішній вигляд», – мовиться у повідомленні.

І закликали педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити абсолютно незаконні перевірки, оскільки одяг для школи – це вільний вибір дитини та її батьків.

«Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні», – наголошують у Службі освітнього омбудсмена.

Окрім того, відсторонення дитини від занять і направлення додому для переодягання може загрожувати життю та здоров’ю дитини, бо вона може опинитися будь-де у разі оголошення повітряної тривоги, а не під наглядом вчителя в укритті.

«Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми. Тому ця вимога, наведена у статутах, є незаконною. А положення про обов’язкову шкільну форму, яка є у деяких школах, – незаконний документ, який не має юридичної сили», – підсумували у СОО.