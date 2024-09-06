Шмигаль: Енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції журналістам, повідомляє Gazeta.ua.

"Енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, але майбутня зима може бути найважчою", - сказав Шмигаль.

Україна нарощує видобуток газу, повідомив прем'єр.

За перші сім місяців цього року Нафтогаз видобув 8,6 млрд кубометрів газу - на 7% більше, ніж торік. Цю зиму, за словами прем'єра, планується пройти на газі власного видобутку, як і минулу.

"Минулу зиму ми пройшли власними силами без залучення допомоги від наших партнерів, без закупівлі додаткового газу ззовні", - сказав Шмигаль.

"В яких умовах ми будемо її (зиму. - Gazeta.ua) проходити - буде видно лише по мірі того, як ми будемо рухатися у цей зимовий опалювальний сезон. І сьогодні пророкувати і робити сенсаційні заяви абсолютно неправильно, і ми так з вами робити не будемо", - сказав глава уряду.

"На 85% сьогодні більшість об'єктів, які повинні бути захищені Укренерго, вже захищені", - заявив прем'єр.