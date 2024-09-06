У МОН розповіли про нову процедуру добору підручників для школярів

Про це 10 вересня повідомляється на сайті МОН.

Зазначається, що робота над перезавантаженням системи підручникотворення триває вже рік.

"З 2 вересня 2024 року експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). Новий механізм забезпечення якості навчальної літератури передбачатиме експертизу матеріалів перед апробацією, власне їхню апробацію в невеликій кількості закладів освіти з подальшим зворотним звʼязком і вдосконаленням, а також фінальну експертизу перед конкурсним (учительським) відбором підручників закладами освіти. Експертизу здійснюватимуть нові експертні комісії УІРО. Нині триває добір експертів", - пояснюють у МОН.

Підручники, надруковані за оновленою процедурою, зʼявляться в школах у 2025/2026 навчальному році.