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Шмигаль: Наше завдання сьогодні збільшити політичний дозвіл до 2,2 ГВт імпорту е/е в Україну

11.09.2024 / 13:19
Україна розраховує в цьому році, перед зимою отримати політичне рішення європейського енергетичного співтовариства щодо збільшення потужності імпорту е/е з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль  на пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Спроможність інтерконекторів між нами і Європейським Союзом станом на сьогодні складає технічно 2,2 ГВт. Політично поки що європейським енергетичним співтовариствам прийнято рішення дозволити імпортувати в Україну 1,7 ГВт електричної енергії, електричної потужності з європейської системи, з  європейських країн в Україну. Наше завдання сьогодні завершити перемовини з європейським енергетичним співтовариством щодо збільшення цієї спроможності до фізичних можливостей інтерконекторів. Тобто з 1,7 збільшити політичний дозвіл до 2,2 ГВт імпорту в Україну", - розповів Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що для європейців – це складне рішення, тому що взимку в усіх країнах природньо є дефіцит, відповідно потрібно дивитися як балансувати загалом європейську систему віддаючи можливість Україні відбирати 2,2 ГВт з європейської енергомережі.

"В цьому є складність перемовин й тому вони тривають доволі довгий період часу. Ми на завершальному етапі цих  перемовин. Я думаю, що в цьому році, перед зимою ми таки отримаємо помічне для України політичне рішення енергетичного співтовариства європейського щодо збільшення до 2,2 ГВт цієї спроможності", - сказав Шмигаль.

Шмигаль
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