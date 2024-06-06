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Зеленський: російське ставлення до України та українців – це свідома, прорахована геноцидна політика

05.06.2024 / 13:19
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи відібрали нормальність життя у цілого покоління українських дітей.

Про це передає УНН.

У цілого покоління українських дітей російські терористи відібрали нормальність життя та похитнули віру в дорослих. А багато маленьких українців і українок уже ніколи не стануть дорослими: російські удари забрали їхні життя - заявив Зеленський.

Він зауважив, що ще тисячі викрадені з України, депортовані в росію та розпорошені там серед чужих і здебільшого навіть не мають змоги звʼязатися з рідними. російське ставлення до України та українців – це свідома, прорахована геноцидна політика.

"4 червня ми згадуємо про дітей, які стали жертвами російської агресії проти України. Жорстокість щодо них є найганебнішим із вчинків. Ніколи це росії не пробачимо", - резюмував Президент.

Зеленський
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