Юрист розповів, чи передбачено відповідальність за порушення комендантської години

Чи передбачено відповідальність за порушення комендантської години, Факти ICTV розпитали у юриста LCF Law Group, кандидата в члени Асоціації правників України, молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука.

За словами юриста, наразі в Україні передбачено відповідальність за порушення комендантської години у вигляді штрафу від 170 до 510 грн.

Також до порушників можуть застосувати виправні роботи, або адміністративний арешт на 15 діб. Виписувати штраф можуть не лише поліцейські, а й інші представники комендантського патруля.

«У разі, якщо вас під час порушення комендантської години зустрічають не лише поліцейські, а й нацгвардійці, муніципальна варта, територіальна оборона або інші представники правоохоронних органів чи ЗСУ, які залучені до охорони громадського порядку під час комендантської години, вони також можуть притягати вас до адміністративної відповідальності», – сказав юрист.

Наразі комендантський патруль має право:

затримувати й доставляти порушників у підрозділи Нацполіції;

перевіряти документи;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

Нещодавно Верховна Рада розглядала законопроєкт про підвищені штрафи за порушення комендантської години. Згідно з проєктом закону №10195, порушення комендантської години мало каратися штрафом у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, пропонувалось штрафувати на вдвічі більшу суму.

А от за відповідне порушення бізнесом, підприємцю довелося б викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 51 000 до 102 000 гривень. За повторного порушення штраф теж мав зрости вдвічі.

Проте, за словами юриста, депутати так і не ухвалили законопроєкт №10195 у другому читанні. Цей документ було відхилено та знято з розгляду.

«Можливо, це й добре, тому що цей законопроєкт зазнав певної критики. Він передбачає штраф від 8 500 до 17 000 грн. Тобто це або половина середньої зарплати, або повна зарплата по країні. Щодо певних обставин, наприклад, спізнення з потяга, така санкція є надмірною», – сказав Романчук.