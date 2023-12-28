Шуляк: Реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн щорічно

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Тривалий час будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво — паперові документи губили, підроблювали чи гальмували їхній розгляд заради хабарів. Втім, завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) вся будівельна документація стала створюватись виключно в е-системі. Усі процеси почали відбуватися онлайн, а кожна дія фіксуватися, що суттєво зменшило прояви корупції", - зазначила вона.

За її словами, у 2023 році у ЄДЕССБ уже працюють понад 29 тисяч професійних користувачів (архітектори, інженери-проєктувальники та працівники органів архітектурно-будівельного контролю), а сама система зареєструвала понад 705 тисяч технічних інвентаризацій, 132 тисячі дозвільних документів і майже 40 тисяч проєктної документації.

Вона підкреслила, що цифровізація вимагає додаткових кроків, таких як автоматична видача дозволів для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3, а також впровадження автоматичного блокування незаконних дій учасників будівельного процесу. Такі заходи спрямовані на подальше підвищення ефективності і прозорості будівельного сектора в Україні.

Шуляк також повідомила, що тепер користувачі системи мають доступ до інформації про спеціальне майнове право. Це означає, що кожен користувач може перевірити інформацію про майбутні об'єкти нерухомості та їх будівництво.