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Bloomberg: російська воєнна економіка пройшла пік зростання

24.10.2024 / 11:14
Зростання російської економіки у воєнний час пройшло свій пік. Наразі спострегається її спад.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Пік зростання був пройдений, швидше за все, в середині цього року. Якою буде траєкторія зростання в наступному році - відкрите питання, чи буде це "м'яка" або "жорстка" посадка для економіки", - сказав виданню економіст Олег Кузьмін, економіст.

Як пише Bloomberg, стрімке зростання економіки в росії забезпечило військове виробництво. Однак попри те, що воно продовжує розширюватися - цього недостатньо, щоб компенсувати спад в інших секторах економіки.

Також варто зауважити, що днями Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо економіки росії і тепер бачить зростання в 2025 році на рівні 1,3% порівняно з 1,5% раніше.

Цікаво і те, що у вересні російське виробництво скоротилося вперше з квітня 2022 року. При цьому у серпні економіка рф зросла на 2,4% в річному обчисленні. Це найповільніший показник з часу рецесії, що настала одразу після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Зазначається, що таке уповільнення за межами військово-промислового сектору підкреслює подальше занурення росії в економіку війни.

росіяни вже стикаються з кризовими процентними ставками, а в п'ятницю центральний банк може підвищити базову ставку до 20% - так само високо, як і через кілька тижнів після початку вторгнення. Таким чином там намагаються приборкати інфляцію. Будь-який спад в економіці може призвести до того, що росіяни "відчують економічний біль", від якого вони були в основному захищені на тлі санкцій, які продовжують запроваджувати США та їхні союзники.

Bloomberg
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