путін заявив про кризу у війні проти України, - ЗМІ

Про це він сказав на зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, з повідомлень російських ЗМІ.

"Всім ясно і добре відомо, що росія також стикається з кризами, в тому числі і перш за все, звичайно, на українському напрямку", - заявив путін.

Також російський диктатор заявив про "участь у подіях" на Південному Кавказі.

"Історична причетність росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони", - сказав путін.

Він заявив, що "зв'яжеться" з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і "розповість про результати переговорів" в Азербайджані.

"Я знаю, що Азербайджан націлений на те, щоб завершити всі процедури з повним врегулюванням", - заявив путін.