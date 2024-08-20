Войти | Зарегистрироваться
08:58

среда,
21 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

путін заявив про кризу у війні проти України, - ЗМІ

20.08.2024 / 17:27
російський диктатор володимир путін заявив про кризу у війні проти України.

Про це він сказав на зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку, з повідомлень російських ЗМІ.

"Всім ясно і добре відомо, що росія також стикається з кризами, в тому числі і перш за все, звичайно, на українському напрямку", - заявив путін.

Також російський диктатор заявив про "участь у подіях" на Південному Кавказі.

"Історична причетність росії до ситуації на Південному Кавказі, та й протягом останніх кількох років, диктує нам необхідність участі у цих подіях. Звичайно ж, в тій частині, в якій цього вимагають сторони", - сказав путін.

Він заявив, що "зв'яжеться" з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і "розповість про результати переговорів" в Азербайджані.

"Я знаю, що Азербайджан націлений на те, щоб завершити всі процедури з повним врегулюванням", - заявив путін.

війна, путін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 августа
19 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.