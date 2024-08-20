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росіяни споряджають касетними боєприпасами не тільки ракети Х-101, - ЗМІ

21.08.2024 / 13:19
Для ударів по Україні росіяни можуть споряджати касетними суббоєприпасами не тільки Х-101, але й інші типи ракет.

Про це пише Defence Express, повідомляє УНН.

Зокрема, йдеться про те, що касетна бойова частина використовується у керованих ракетах типу Х-59.

Також видання зазначає, що у касетному спорядженні виготовляється ракета 9М723 від ОТРК "Іскандер". Також є інформація про плани створити касетну бойову частину для ракет типу Х-32.

Defence Express підкреслює, що для згаданих типів ракет касетні суббоєприпаси виготовляються у формі куль або циліндрів, і додатково можуть мати парашути або стрічки для стабілізації.

Х-101, Х-32, Х-59, Іскандер
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