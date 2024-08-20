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росіяни незадоволені "діями" американських ПВК та репортерів у Курській області

21.08.2024 / 14:21
міністерство закордонних справ росії у вівторок, 20 серпня, викликало до себе тимчасову повірену у справах США Стефані Голмс і розповіло їй про участь "американської приватної військової компанії" в боях у Курській області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

російське мзс у своїй заяві сказало, що висловило Голмс протест "у зв'язку з провокаційними діями американських репортерів, що незаконно проникли в Курську область для пропагандистського висвітлення злочинів київського режиму".

Також російському зовнішньополітичному відомству не сподобались нібито "свідчення участі американської ПВК на боці ЗСУ під час їхнього вторгнення на територію російської федерації".

Як ідеться в повідомленні, "компетентні відомства" росії вже готуються до притягнення до відповідальності "причетних до цих злочинів американських громадян".

Протягом вівторка російські ЗМІ активно поширювали твердження, що на території Курщини присутні працівники американської приватної військової компанії Forward Observation Group, посилаючись на її пост в Instagram чотириденної давнини.

На думку російських пропагандистів, це спростовує твердження США про те, що вони не причетні до планування та здійснення операції українських Збройних Сил у Курській області.

Курська область, Голмс
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