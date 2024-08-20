Боррель: Наступ України у Курській області став серйозним ударом по наративу путіна

Про це у соцмережі Х повідомив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

«Наступ України у Курській області став серйозним ударом по наративу російського лідера путіна. Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків», - написав він.

Боррель вважає, що це зміцнить українську самооборону; знищить безпечні місця, які росія використовує для атак і бомбардувань українських міст та інфраструктури; врятує життя й зменшить руйнування в Україні; допоможе просувати зусилля щодо миру.

«Як я сказав українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі, та на обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня щодо продовження нашої підтримки України», - зазначив він.