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Боррель: Наступ України у Курській області став серйозним ударом по наративу путіна

22.08.2024 / 10:12
Наступальна кампанія українських військових на Курському напрямку стала серйозним ударом по наративу лідера рф володимира путіна.

Про це у соцмережі Х повідомив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

«Наступ України у Курській області став серйозним ударом по наративу російського лідера путіна. Зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків», - написав він.

Боррель вважає, що це зміцнить українську самооборону; знищить безпечні місця, які росія використовує для атак і бомбардувань українських міст та інфраструктури; врятує життя й зменшить руйнування в Україні; допоможе просувати зусилля щодо миру.

«Як я сказав українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, ЄС повністю підтримує боротьбу України з російською агресією. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі, та на обговорення з міністрами закордонних справ та міністрами оборони ЄС наступного тижня щодо продовження нашої підтримки України», - зазначив він.

Боррель
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