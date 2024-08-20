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Боррель: Зняття обмежень для України на застосування західного озброєння врятує життя людей

22.08.2024 / 12:16
Скасування обмежень для України на використання зброї, що передана країнами Заходу, допоможе просунути мирні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля у Twitter.

За словами Борреля, зняття обмежень для України на застосування західного озброєння проти російських військових дозволило б:

  • зміцнити українську самооборону, оскільки рф позбудеться "лігва" для нападів та обстрілів українських міст та інфраструктури.
  • врятувати життя людей та зменшити руйнування в Україні.
  • сприяти просуванню мирних зусиль.
Боррель
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