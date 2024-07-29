путін: в росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності

Таке він сказав у Санкт-Петербурзі в неділю, 28 липня, повідомляє "Європейська правда".

За словами путіна, в разі розміщення в Німеччині "Томагавків" у зоні їхнього ураження "опиняться важливі російські об'єкти державного і військового управління, наші адміністративно-промислові центри та оборонна інфраструктура".

"У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту", – додав він.

путін також заявив, що в росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності, і москва буде "вживати дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу".