СДБ Грузії почала викликати на допит добровольців, які воювали в Україні проти російських військ

Як передає УНН, про це повідомляє Эхо Кавказа.

У Тбіліському міському суді вже допитали активіста "Антикорупційного руху" Лашу Чігладзе, який, за даними ЗМІ, брав участь у бойових діях в Україні торік і був нагороджений медаллю за мужність.

За інформацією провладного телеканалу "Імеді", Чігладзе проходить у справі про "змову з метою повалення влади та підготовки тероризму". Що мається на увазі під другою частиною формулювання, незрозуміло, оскільки в Кримінальному кодексі Грузії такої статті немає. На справу активіста накладено гриф "секретно", і ні Чігладзе, ні його адвокат не можуть говорити про деталі справи.

"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство, пов’язане із державним переворотом, і були якість питання про це… (Питали – ред.), коли поїхав, коли приїхав з України. Були загальні питання", – сказав Чігладзе у коментарі опозиційному телеканалу "Мтаварі".

Водночас адвокат Лаша Ткешеладзе назвав справу політичною.

"Вказана справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу викликали тому, що він боровся в Україні проти росії", – заявив Ткешеладзе.

Як пише News Georgia, у суботу про виклик на допит повідомив інший член "Антикорупційного руху", який воював в Україні, Надим Хмаладзе. Чи пов’язаний виклик зі справою, в якій фігурує Чігладзе, поки що невідомо. "СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – написав Хмаладзе.

У найближчі дні Хмаладзе відповість на запитання СДБ у присутності судді.