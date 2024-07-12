NNSA опублікувало дані про кількість ядерної зброї, яка перебуває на озброєнні Вашингтона

Про це свідчить звіт, опублікований NNSA.

Так, станом на вересень 2023 року в ядерному арсеналі США перебувало 3,748 ядерних боєголовок.

Зазначається, що це на 88% менше, ніж наприкінці 1967 року. Тоді на озброєнні американської армії було 31,255 ядерних боєголовок.

NNSA опублікувало інфографіку, на якій показано динаміку збільшення та зниження ядерного арсеналу США з 1945 року.

У NNSA розповіли, що з 1994 по 2023 рік США демонтували 12,088 ядерних боєголовок. При цьому з осені 2020 року по звітний період було демонтовано 405 боєголовок.

Станом на зараз близько 2,000 ядерних боєголовок були зняті з озброєння та очікують демонтажу.

Що стосується тактичного ядерного озброєння, то в NNSA повідомили, що його кількість з осені 1991 року скоротилася на 90%.

При цьому в агентстві не уточнили, якою кількістю нестратегічної ядерної зброї володіла армія США станом на 1991 рік.

"Під час холодної війни Сполучені Штати володіли великою кількістю та широким спектром нестратегічної ядерної зброї <...> З 1991 року США зняли з озброєння та демонтували майже всі ці озброєння", — йдеться в документі.