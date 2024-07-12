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NNSA опублікувало дані про кількість ядерної зброї, яка перебуває на озброєнні Вашингтона

22.07.2024 / 12:16
Національне агентство з ядерної безпеки (NNSA) США опублікувало дані про кількість ядерної зброї, яка перебуває на озброєнні Вашингтона. Востаннє подібна інформація оприлюднювалася 2021 року.

Про це свідчить звіт, опублікований NNSA.

Так, станом на вересень 2023 року в ядерному арсеналі США перебувало 3,748 ядерних боєголовок.

Зазначається, що це на 88% менше, ніж наприкінці 1967 року. Тоді на озброєнні американської армії було 31,255 ядерних боєголовок.

NNSA опублікувало інфографіку, на якій показано динаміку збільшення та зниження ядерного арсеналу США з 1945 року.

У NNSA розповіли, що з 1994 по 2023 рік США демонтували 12,088 ядерних боєголовок. При цьому з осені 2020 року по звітний період було демонтовано 405 боєголовок.

Станом на зараз близько 2,000 ядерних боєголовок були зняті з озброєння та очікують демонтажу.

Що стосується тактичного ядерного озброєння, то в NNSA повідомили, що його кількість з осені 1991 року скоротилася на 90%.

При цьому в агентстві не уточнили, якою кількістю нестратегічної ядерної зброї володіла армія США станом на 1991 рік.

"Під час холодної війни Сполучені Штати володіли великою кількістю та широким спектром нестратегічної ядерної зброї <...> З 1991 року США зняли з озброєння та демонтували майже всі ці озброєння", — йдеться в документі.

ядерна зброя, NNSA
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