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18:30
МВС Франції: Ми відмовили великій кількості російських “журналістів”, які стверджували, що хочуть висвітлювати Ігри
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17:27
Сійярто планує підняти питання щодо припинення Україною транзиту російської нафти на засіданні Ради ЄС
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14:21
Бербок: путінська росія наразі є найбільшою загрозою безпеці для нас і нашого миру в Європі
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13:19
СДБ Грузії почала викликати на допит добровольців, які воювали в Україні проти російських військ
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12:16
NNSA опублікувало дані про кількість ядерної зброї, яка перебуває на озброєнні Вашингтона
- 18:30
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10:12
Галущенко: Приватні домогосподарства можуть купити альтернативні джерела енергії у кредит під 0%
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09:10
Шмигаль прокоментував домовленість про реструктуризацію боргу з власникамі облігацій
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16:25
Експерти: В Україні ціни на гречку врожаю 2024 року зростуть
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16:25
Мінреінтеграції: Роботодавці, які адаптують робочі місця під потреби людей з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави
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12:16
У Мінекономіки розповіли, які підприємства можуть забронювати 100% працівників
- 10:12
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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