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Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

15.08.2019 / 14:54
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - говорится в сообщении.

Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее израильская газета The Times of Israel сообщала о предстоящем визите Нетаньяху в Киев 18-20 августа.

Источник 

переговоры, Зеленский, Нетаньяху
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