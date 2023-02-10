Войти | Зарегистрироваться
10:06

суббота,
11 февраля
Онлайн
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
Країна
Федоров: Щонайменше п'ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі "Дії"
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Українська розвідка перехопила детальний російський план руйнування політичної ситуації у Молдові

10.02.2023 / 16:38
Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавно українській розвідці вдалося перехопити російський план про наміри зруйнувати політичний порядок у Молдові.

Ці дані були передані президентці Молдови Маї Санду, зазначив Глава держави під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нещодавно я говорив з Президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці, - детальний російський план руйнування політичної ситуації у Молдові, російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких ситуацій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею”, - сказав Зеленський.

Він розповів, що, отримавши документ, жодної хвилини не вагався і негайно попередив про всі ці загрози Молдову.

“Ми не знаємо, чи був у москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови, але ми побачили, що вони збираються робити і ми впізнали у цьому саме те, що вони (росіяни — ред.) вже намагалися робити проти України і проти інших держав, зокрема, у Європі. Нічого нового”, - підкреслив Президент.

Молдова, Санду, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 февраля
9 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.