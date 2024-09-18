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Железняк: Рада схвалила в цілому законопроєкт про перезавантаження митниці

18.09.2024 / 15:23
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Реформа митниці схвалена в цілому. За – 260 голосів", – написав він і додав, що ця реформа є маяком МВФ, Світового банку та США.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що ним передбачено змінити процедуру конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів.

Пропонується залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, а також надання голові Держмитслужби права призначати своїх заступників без погодження з міністром фінансів.

Крім того, передбачено незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, переатестація працівників та підвищення оплата праці митників.

Железняк, митниця
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