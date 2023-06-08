Как выбрать тип насоса для колодца?

В селах и на дачах не везде есть центральное водоснабжение, так что живительную влагу приходится брать из колодцев. Времена ручного ворота с ведром канули в прошлое. Сегодня вопрос решается с помощью насоса, который можно купить в интернет-магазине 220 Volt по адресу https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodosnabzheniya/nasosi-dlya-kolodtsev.htm. Но сначала надо выбрать подходящий.

Тип колодезного насоса

Насосы для колодцев делятся на два вида: поверхностные и погружные.

Поверхностный

Находится на твердой площадке недалеко от источника и пользуются ими в теплое время. В воду опускают шланг с заборным комплектом на конце. Чтобы система работала круглый год, насос можно поставить в доме, а трубу до колодца вкопать ниже уровня промерзания почвы. Такие механизмы имеют сравнительно небольшую производительность и подходят для глубин в среднем около 8 м.

Чтобы повысить глубину всасывания до 30 м, можно оборудовать насос эжектором. Но это нерентабельно, так как повышается расход энергии и падает производительность. К грязной воде этот насос не сильно чувствительный. Конструкция у него проще, КПД, как и способности к всасыванию, заметно ниже, из-за чего стоит он сравнительно недорого.

Погружной

Погружной, или глубинный насос мощный и высокопроизводительный, но сложный в изготовлении, потому и цена его выше. Этот вид лучше подходит для круглогодичного использования. У него больше КПД, при работе его почти не слышно из-за того, что он в колодце, да еще и на глубине. Погружать его, кстати, надо так, чтобы от нижней плоскости насоса до дна и от верхней до уровня воды было не меньше 1 м. Он нередко делается многоступенчатым, поэтому может качать воду с большой глубины под высоким напором.

Среди подобных устройств есть колодезные и скважинные модели. Для выкачки воды из колодца можно применять и те, и другие. Но желательно первые, потому что у них мотор с внутренним охлаждением. Хотя вторые лучше качают не слишком чистую воду. Чтобы агрегат не работал «всухую», ставят поплавковый выключатель.

Конструктивное исполнение насосов для колодцев

Для работы в колодцах применяются разные виды насосов:

Винтовые.

Вибрационные.

Центробежные.

Вихревые.

Винтовой имеет немало достоинств. Прежде всего это большой напор и возможность качать воду с довольно крупными включениями. Но из-за невысокой подачи, износа деталей и низкого КПД его берут очень редко.

Вибрационный — наиболее простой, надежный и дешевый, однако у него малая производительность.

Центробежный — самый популярный. Работает тихо, с высоким напором, перекачивает большие объемы воды. Но он дорогой, имеет сложную конструкцию и не любит грязную воду.

Вихревой похож на центробежный. Он тоже рассчитан на чистую жидкость, хотя менее долговечный. Его крыльчатка кроме центробежной силы создает еще и завихрения. Поэтому напор и подача у него выше, а стоит он дешевле из-за более простого устройства.