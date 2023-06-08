Аслунд: Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України

Підрив Каховської ГЕС вплине не лише на затоплення місцевості навколо, але й може знищити частину біорізноманітності Півдня України.

Про те, які наслідки може мати підрив греблі на Каховській ГЕС, а також те, чи є такий вчинок з боку рф міжнародним воєнним злочином, вже встигли висловитися західні та вітчизняні експерти.

Крім того, на загрозливу ситуацію відреагувала низка політиків, які розкритикували бездіяльність низки міжнародних інституцій.

Так, за словами Пітера Глейка, який є співзасновником та головним науковцем Тихоокеанського інституту в Окленді, США, та членом Національної академії наук США, підрив греблі є воєнним злочином Росії.

У своєму Twitter він написав, що підрив греблі є прямим порушенням протоколів до Женевської конвенції 1977 року, зокрема статті 56 Протоколу І і статті 15 Протоколу ІІ, якими чітко забороняється атака інфраструктури, що “містить небезпечні сили”, і чітко визначено, що йдеться про “дамби” та “греблі”.

У статті 56 Протоколу І написано: “Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об’єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об’єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення”.

За словами Глейка, ця атака по греблі не тільки вивільнить небезпечні сили, але й призведе до втрат серед цивільного населення. Він додав, що підтвердити, хто стоїть за підривом, наразі неможливо.

Водночас президент Євроради Шарль Мішель чітко заявив, що росія відповідатиме за руйнування цивільної інфраструктури.

«Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо росію та її ставлеників до відповідальності», – написав він у Twitter.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ), яка стежить за становищем Запорізької АЕС, реактори якої охолоджуються водою з Дніпра, заявила, що знищення рівня води може становити загрозу.

«Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає», – сказав керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зранку 6 червня.

Колишній представник України в ООН Володимир Єльченко розкритикував відсутність швидкої реакції керівництва ООН на підрив греблі.

В коментарі виданню Голос Америки Єльченко назвав те, що ООН лише продублювала заяву МАГАТЕ, свідченням “глибокої кризи” в організації.

«МАГАТЕ продовжує уважно слідкувати за розвитком подій. Це і вся реакція?» – заявив Єльченко.

Крім того, підрив греблі та затоплення територій вплине як на оборону росії, так і на контрнаступальні дії з боку Збройних сил України, що ставить під питання можливість переправи через Дніпро, заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

Затоплення, пише він, також призупинить поставки води до кримського каналу, що зірве постачання питної води для мільйонів людей та ймовірне охолодження ЗАЕС, і вже встигло пошкодити Антонівський міст.

Професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд вважає, що таким чином російсько-українська війна увійшла в нову фазу. За його словами, президент росії володимир путін намагався зберегти основну інфраструктуру України, а тепер “відмовився від захоплення України”.

«Вибух на важливій дамбі в Новій Каховці є початком загального руйнування України», – написав Аслунд.

За його словами, без води в Кримському каналі Крим неможливо втримати, а здійснивши підрив греблі, “путін відмовився від Криму”.

Джеймс Елдер, речник ЮНІСЕФ, заявив, що ризики затоплення є катастрофічними.

«Діти, які вже так багато пережили, залишаться без даху над головою, і це ставить під загрозу їхній доступ до чистої води. Це ще одна безжальна атака на інфраструктуру, яка є життєво важливою для добробуту пересічних українців», – цитує його NYT.