Данілов прокоментував заяву пєскова: Ці вуса волають і розповідають нісенітниці

Так Данілов відповів на чергову брехню речника путіна. Висловився в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають ніякого підтвердження", – заявив Данілов.

Каховська гідроелектростанція захоплена російськими терористами з березня минулого року, нагадав секретар РНБО.

"Там не було жодного нашого військового або наших представників, тому про що волає ця людина, мені складно сказати. Але я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати. Якісь нісенітниці для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють по відношенню до нашої країни", – сказав Данілов.

Окупанти "зробили так звані закладки" торік у вересні-жовтні, розповів секретар.

"І саме зараз вони вирішили їх використати, щоб запобігти нашому контрнаступу, про який зі зрозумілих причин на сьогодні говорить увесь світ", – сказав Данілов.

"Єдине, про що ми можемо говорити, – ми до цього не маємо ніякого відношення, що б там на Кремлі не розповідали", – заявив.

Каховську ГЕС підірвали окупанти з 205-ї мотострілецької бригади російської армії, сказав Данілов.

"Саме вони знаходилися й контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин сьогоднішнього дня. Того часу, коли вони зробили цей підрив, цей терористичний акт по відношенню до не тільки нашої країни, а й до всесвіту", – заявив секретар РНБО.