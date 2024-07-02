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У Мінекономіки детально пояснили, як підприємства можуть забронювати своїх працівників

04.07.2024 / 13:19
Задля забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. Також критично важливих підприємств Уряд запровадив систему бронювання. У Міністерстві економіки України детально пояснили, як підприємства можуть забронювати своїх працівників.

Про це пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема для державних органів алгоритм дій такий:

Подання списків та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.

Погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.

Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.

Державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Своєю чергою для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності порядок бронювання дещо довший:

Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.

Погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.

Погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.

Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу.

Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Є також інший варіант - алгоритм бронювання через Портал Дія (Порядок № 76). Він зокрема передбачає:

Внесення інформації про підприємство через Портал Дія.

Мінекономіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік.

Підприємство подає через Портал Дія список військовозобов’язаних працівників.

Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних.

Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних.

Формування витягу про бронювання засобами Порталу Дія.

Також у Мінекономіки додають, що існує алгоритм визначення підприємства критично важливим (Порядок № 76):

Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям (сума податків, надходжень, стратегічне значення, рівень середньої ЗП, відсутність заборгованості тощо).

Спрощений порядок для певних підприємств (паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення).

Мінекономіки, бронювання
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