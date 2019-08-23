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Премьер Великобритании: условия для возвращения России в G8 пока не выполнены

23.08.2019 / 12:18
Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 21 августа.

Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 21 августа.

"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", - сказал он.

"Если мне позволено будет сказать, то это еще один пример того, когда у Соединенного Королевства и у ФРГ совпадают точки зрения ", - отметил премьер.

При этом в качестве отрицательных примеров действий России Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только в Украине, но во многих других местах".

В среду, 21 августа, президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает полезным возвращение России в формат G8.

Источник

Россия, G8, Трамп, Джонсон
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