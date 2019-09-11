Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", – сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Фейсбуке во вторник, 10 сентября.

Согласно фотографии, на встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, первый помощник президента Сергей Шефир и другие.

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